Polizei Düren

POL-DN: Brand in leerstehendem Reihenhaus

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.12.2024) kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Reihenhaus in der Cyriakusstraße. Zwei aufmerksame Passantinnen, die aus einem Linienbus ausgestiegen waren, bemerkten Rauch, der aus dem Gebäude aufstieg, und verständigten umgehend die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brandherd innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle bringen und löschen. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Gebäude.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell