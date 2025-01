Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Bopfingen-Flochberg: Brand einer Mülltonne

Am Samstag gegen 01:10 Uhr wurde ein brennender Müllcontainer an einer Spielhalle in der Industriestraße gemeldet. Feuerwehr und Polizei fuhren an. Vor Ort konnte ein großer brennender Müllcontainer festgestellt werden. Die Flammen beschädigten bereits die Gebäudeverkleidung der Spielhalle. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ellwangen-Schrezheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 17:30 Uhr kam es in der Fayencestraße zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters fuhr vom Fahrbahnrand an und übersah den dort fahrenden VW einer 26-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Unfall mit Verletztem

Am Freitag gegen 21:10 Uhr wollte ein 64-jähriger Toyota-Fahrer von der Straße "Zwiesig", die er von Schwäbisch Gmünd kommend befuhr, nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 44-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Am Freitag gegen 13:30 Uhr hörte ein Bewohner ein lautes Klirren und stellte in der Folge eine beschädigte Scheibe an seinem Wohnhaus in der "Untere Zeiselbergstraße" fest. Ein Verursacher war nicht mehr festzustellen. Da die Örtlichkeit von mehreren Wohnhäusern umgeben ist, erhofft sich das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Hinweise auf die Täterschaft. Wer entsprechende Feststellungen zu dem Sachverhalt gemacht hat, wird daher gebeten, sich unter 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Aalen: Unfall mit verletzter Person

Am Samstag gegen 05:50 Uhr kam es auf der B19 zwischen Unterkochen und Aalen zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Smart-Fahrer kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam links neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Eine Ursache dürfte eine leichte Alkoholbeeinflussung gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell