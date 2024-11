POL-PDLD: Radfahrer kommt unter Alkoholeinfluss zu Fall

Steinweiler (ots) - Am 29.11. kam es in der Zeit von 18:55 Uhr bis 19:15 Uhr in der Klingbachstraße in Steinweiler zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden zwei Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Die Täter wurden vermutlich gestört und haben das Anwesen wieder verlassen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter ...

