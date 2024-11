Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbahnstraßenregelung missachtet

Rheinzabern (ots)

In Rheinzabern wurde im Bereich der Hauptstraße für die Zeit des dortigen Weihnachtsmarktes eine Einbahnstraße eingerichtet. Da diese Regelung von zahlreichen Verkehrsteilnehmern missachtet wurde, wurde die Örtlichkeit überwacht. Hierbei konnten am 29.11. zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr insgesamt 23 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche sich nicht an die aufgestellte Beschilderung gehalten hatten.

