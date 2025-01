Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am 25.01.2025, gegen 11:10 Uhr, kam es auf der Kivinanstraße zu einem Unfall, bei dem zwei Fahrradfahrer und zwei Pkw beteiligt waren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerten die Radfahrer die Kivinanstraße in Richtung der dortigen Tankstelle und nahmen dabei einer 62-jährigen VW-Fahrerin, die stadtauswärts fuhr, die Vorfahrt. Die Fahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten, wodurch ein nachfolgender 65-jähriger Mazda-Fahrer auf ihren VW auffuhr. Die beiden Radfahrer flüchteten anschließend vom Unfallort. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Polizei Zeven bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu den unbekannten Fahrradfahrern machen können, sich unter der Telefonnummer 04281-95920 zu melden.

