POL-ROW: ++ Schwerer Unfall zwischen Oldendorf und Badenstedt ++ ++ E-Scooter vor Lebensmittelmarkt geklaut: Wer kennt die Täter? ++ Zeven: Mann mit 2,82 Promille am Steuer ++

Schwerer Unfall zwischen Oldendorf und Badenstedt ++ ++ E-Scooter vor Lebensmittelmarkt geklaut: Wer kennt die Täter? ++ Zeven: Mann mit 2,82 Promille am Steuer

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schwerer Unfall zwischen Oldendorf und Badenstedt: 26-Jähriger kollidiert mit Baum ++ Foto in der digitalen Pressemappe ++

Zeven. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Abend gegen 20:56 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Badenstedt und Oldendorf.

Ein 26 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Straßenbaum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann aus dem Wagen befreien; er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen befindet er sich nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

++ E-Scooter vor Lebensmittelmarkt geklaut: Wer kennt die Täter? ++

Bremervörde. Gestern Abend, zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr, wurde vor einem Supermarkt in der Wesermünder Straße ein E-Scooter gestohlen. Nach Angaben eines Zeugen nahm eine Gruppe aus vier Personen den unverschlossenen roten E-Scooter des Herstellers Segway-Ninebot an sich und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut.

Zu den vier Verdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Ein Mann, etwa 35 Jahre alt, mit Dreitagebart, trug eine hellbraune Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Ein weiterer Mann, etwa 40 bis 41 Jahre alt, ebenfalls mit Dreitagebart, war ebenfalls mit einer hellbraunen Jacke bekleidet. Eine der Frauen wird als etwa 25 Jahre alt, mit blonden Haaren, schwarzer Jacke, schwarzer Hose und roten Schuhen beschrieben. Die andere Frau, zwischen 32 und 34 Jahre alt, hatte braune Haare und eine graue Jacke.

Die Polizei Bremervörde bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen E-Scooters geben können, sich unter der Rufnummer 04761-74890 zu melden.

++ Zeven: Mann mit 2,82 Promille am Steuer ++

Zeven. Ein 42-jähriger Mann wurde gestern Abend gegen 19:05 Uhr von Beamten der Zevener Polizei in der Straße "Auf dem Quabben" kontrolliert. Bei der Überprüfung hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Fahrer des Ford alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies: Der Mann hatte 2,82 Promille in der Atemluft. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird ermittelt.

