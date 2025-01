Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Raub mit Schusswaffe in Verbrauchermarkt - Polizei sucht Zeugen ++ 18-Jährige Radfahrerin von Auto erfasst ++ B 71 bei Oerel: Mann kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Leitplanke ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Lauenbrück. Gestern Abend, gegen 18:32 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Schulstraße zu einem Raubüberfall. Ein maskierter Täter betrat kurz vor Ladenschluss den Markt und bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe forderte der Mann, die Kasse zu öffnen. Er entnahm die Tageseinnahmen in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, etwa 25 Jahre alt - 185 bis 190 cm groß, schlanke Status - Bekleidet mit schwarzer Kleidung und einer schwarzen Mütze - Gesicht mit einer schwarzen Ski-Maske bedeckt

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

++ 18-Jährige Radfahrerin von Auto erfasst ++

Rotenburg. Gestern Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Verdener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 18-jährige Autofahrerin stadteinwärts unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit eine rote Ampel übersah. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine ebenfalls 18-jährige Radfahrerin die Straße. Die Fahrradfahrerin wurde erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

++ B 71 bei Oerel: Mann kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Leitplanke ++

Oerel. Am gestrigen Abend, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 71, auf Höhe der Ortschaft Oerel, zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann verlor alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen VW Passat und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Leitplanke. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

