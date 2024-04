Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - 24-Jähriger Dieb unterwegs

Mehrere Autos öffnete ein Mann am Mittwoch in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann vor ihrer Haustür in der Bolheimer Straße. Der saß wohl kurz zuvor in ihrem Auto und wühlte im Handschuhfach herum. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Unbekannte bereits das Weite gesucht. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Erhard Straße ein Auto mit geöffneter Tür festgestellt werden. Durch einen weiteren Zeugenhinweis konnte ein 24-Jähriger kontrolliert werden. Der wurde beobachtet, wie er im Vorbeilaufen an den Türgriffen von Autos zog. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fand die Polizei eine Sonnenbrille, die aus einem der geöffneten Autos stammte. Die Polizisten nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Das durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

