Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Präventionsveranstaltung im AWO-Stadtteilcafé - Eintritt kostenlos

Lübeck (ots)

Wie schütze ich mich vor Taschendieben? Worauf muss ich im Internet achten? Wie nutze ich mein Smartphone sicher? Auf diese und noch weitere spannende Fragen wissen die Sicherheitsberater für Senioren die passende Antwort. Das AWO- Servicehaus Lübeck im Hochschulstadtteil lädt am 19.11.2024, um 15 Uhr zu einem öffentlichen Vortrag der Sicherheitsberater ins AWO Stadtteilcafé in die Paul-Ehrlich-Straße 5-7 ein.

Sicherheitsberater für Senioren sind ehrenamtlich Aktive, die die Polizei in der Prävention unterstützen. Sie klären auf und geben Tipps zu aktuellen sicherheitsrelevanten Themen, so dass die Senioren ihre Handlungssicherheit erhöhen können und in ihrem Sicherheitsgefühl gestärkt werden.

Im letzten Jahr wurden schon die Themen Enkeltrickbetrug, falscher Polizeibeamter und Schockanrufe behandelt, nun folgt ein zweiter Teil mit weiteren Themen. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten und natürlich kostenfrei. Einer Anmeldung bedarf es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell