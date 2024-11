Lübeck (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (07.11.2024) ist in Eutin ein weißer PKW VW Up vollständig ausgebrannt. Personen kamen nicht zu schaden. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 03:25 (07.11.2024) Uhr hatte ein Zeuge das in Flammen stehende Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße erkannt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Beim ...

