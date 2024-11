Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Fahrzeugbrand in Eutin - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (07.11.2024) ist in Eutin ein weißer PKW VW Up vollständig ausgebrannt. Personen kamen nicht zu schaden. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 03:25 (07.11.2024) Uhr hatte ein Zeuge das in Flammen stehende Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße erkannt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war der VW bereits nahezu vollständig ausgebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Eutin löschten den PKW ab. Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 10.000 Euro.

Wie und warum der VW in Brand geriet, ist noch unklar. Die Klärung der genauen Brandursache ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Eutin. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können oder denen zwischen 02.00 Uhr und 03:15 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes an der Bahnhofstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521-8010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell