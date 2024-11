Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag (02.11.24) ist in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck-Moisling ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand wurde eine Wohneinheit derart stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Verletzte gab es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Gegen 15:00 Uhr ging die Meldung über einen Wohnungsbrand im Andersenring bei ...

