Am Samstagnachmittag (02.11.24) ist in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck-Moisling ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand wurde eine Wohneinheit derart stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Verletzte gab es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 15:00 Uhr ging die Meldung über einen Wohnungsbrand im Andersenring bei Polizei und Feuerwehr ein. Die ersten Einsatzkräfte konnten ein Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses feststellen. Die Bewohner des brandbetroffenen Objekts hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, sodass keine Personen mehr akut in Gefahr waren.

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnungsteile und Stockwerke verhindern. In der Gesamtschau musste die betroffene Wohneinheit allerdings als nicht bewohnbar befunden werden.

Zwei Frauen und drei Kinder, die sich während der Brandentdeckung in der Wohnung befanden, blieben unverletzt.

Der eingetretene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei hat im Anschluss an die Löscharbeiten die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Für diesen Zweck ist die Brandstelle beschlagnahmt worden.

