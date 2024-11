Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Zwei Feuer in kurzer Abfolge - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.11./07.11.24) registrierten Polizei und Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit zwei Brände in Lübeck St. Lorenz Nord. Zunächst kam es an einem Wohngebäude zu einem Balkonbrand und wenig später fing im Nahbereich ein Altpapiercontainer Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht.

Der erste Brand ereignete sich gegen 02:00 Uhr morgens in der Schönböckener Straße. Dort geriet auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Möbelstück in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass es auf benachbarte Gebäudeteile übergriff. Es entstanden Schäden an der Außenfassade des Gebäudes.

Nur wenige Minuten später ging die Meldung über einen stark qualmenden Altpapiercontainer im Richard-Strauß-Ring ein. Auch in diesem Fall konnten die Feuerwehr den Brand rasch löschen und so größeren Sachschaden verhindern.

Insgesamt gab es bei beiden Einsätzen keine Verletzten zu beklagen. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Für diesen Zweckt wurde unter anderem die Brandstelle in der Schönböckener Straße beschlagnahmt.

Derzeit kann vorsätzliches Handeln in Bezug auf die Brandentstehungen nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund sucht die Kriminalpolizei aktuell nach Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auffällige Beobachtungen in der Nähe der Brandorte getätigt haben oder anderweitige Hinweise zu den Bränden geben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder per E-Mail an: K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell