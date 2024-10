POL-EL: Haren - Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Lingen (ots) - Gestern zwischen 8.00 Uhr und 17.15 Uhr wurde ein an der Straße "Am Wall-Süd" abgestellter schwarzer 1er-BMW an den Türen auf der Fahrerseite von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

mehr