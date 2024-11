Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Verkehrsunfall in Bad Schwartau: Kind schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (08.11.2024) ist ein 12-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Bad Schwartau schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Hyundai erfasste den auf einem E-Bike fahrenden Jungen mit ihrem PKW beim Abbiegen. In der Folge geriet der Schüler unter das Fahrzeug und wurde einige Meter mitgeschliffen und eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn unter Einsatz technischen Gerätes. Die Polizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10:05 Uhr in der Ludwig-Jahn-Straße im Zufahrtsbereich des dortigen Einkaufscenters. Zeugen hatten den Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem PKW beobachtet und Polizei und Rettungsdienst alarmiert.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 12 Jahre alte Junge auf seinem E-Bike den linksseitig gelegenen und für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg der Ludwig-Jahn-Straße stadtauswärts. Auf der Ludwig-Jahn-Straße, parallel zu ihm, fuhr eine 84-jährige Frau mit ihrem Hyundai, ebenfalls stadtauswärts, um von dort aus nach links in die Zufahrt des Einkaufszentrums abzubiegen. Beim Abbiegen stieß die Lübeckerin mit dem kreuzenden Jungen zusammen. Dieser geriet dabei unter den Hyundai, wurde einige Meter auf den Parkplatz mitgeschleift und schließlich unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr Bad Schwartau konnten den PKW mittels Einsatz von hydraulischem Gerät aufbocken und so die Rettung des Jungen ermöglichen. Unter Begleitung des durch den Rettungshubschrauber Christoph 12 eingeflogenen Notarztes wurde der schwer, aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzte Schüler zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 84-Jährige erlitt einen Schock. Auch eine unbeteiligte Zeugin war durch das Geschehen so beeindruckt, dass sie durch eine Rettungswagenbesatzung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang ordnete die Staatsanwaltschaft Lübeck die Entsendung eines Sachverständigen an den Unfallort an. Während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die Ludwig-Jahn-Straße in Höhe des ZOB und des Einkaufszentrums zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell