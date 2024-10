Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Duisburg Hauptbahnhof - Fürther-Fangruppe beleidigt und bewirft Reisende mit Eiern

Duisburg, Nürnberg, Fürth (ots)

Ein Mann (24) und seine zwei weiblichen Begleitpersonen (22, 49) wurden am Samstagabend (26. Oktober) um 17.15 Uhr im Duisburger Hauptbahnhof von einer Fürther-Fangruppe aus einem vorbeifahrenden Sonderzug (Fahrstrecke Gelsenkirchen - Fürth) beleidigt und mit Eiern beworfen. Der 24-Jährige wurde hierbei am Bein verletzt. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Landfriedensbruch sowie gefährlicher Körperverletzung ein.

Der 24-jährige syrische Staatsangehörige und seine Begleiterinnen wurden auf dem Bundespolizeirevier am Duisburger Hauptbahnhof vorstellig und gaben an, dass sie auf dem Bahnsteig zu Gleis 2 mit Flüssigkeiten und Eiern beworfen wurden. Zudem hatte die vorbeifahrende Personengruppe, die alle in schwarz-weiß-grüner Farbe gekleidet waren, lauthals "Scheiß Muslime" aus dem Zug gerufen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Sicherung relevanter Videoaufnahmen anberaumt. Ferner nahm die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf mit den szenekundigen Beamten der Bundespolizeiinspektion Nürnberg Kontakt auf, um etwaige Tatverdächtige zuordnen zu können. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell