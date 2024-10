Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Oberhausen Hauptbahnhof - 33-Jähriger entwendet Lebensmittel und führt Pfefferspray mit sich

Oberhausen (ots)

Ein Mann (33) entwendete am Sonntagabend (27. Oktober) um 19.30 Uhr Lebensmittel aus einem Drogeriegeschäft im Oberhausener Hauptbahnhof. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten neben den Lebensmitteln ein mitgeführtes Pfefferspray sicher.

Die eingesetzte Streife der Bundespolizei wurde über einen Diebstahl in einem Drogeriegeschäft informiert. Beim Eintreffen konnten die Uniformierten den 33-jährigen russischen Staatsangehörigen sowie den Sicherheitsmitarbeiter antreffen. Dieser gab an, auf der Videofrequenz gesehen zu haben, wie der 33-Jährige Lebensmittel in seine Jacke steckte und sich in Richtung Ausgang begab. Das Verlassen des Geschäftes verhinderte der Sicherheitsmitarbeiter und informierte die Bundespolizei.

Die Uniformierten durchsuchten den Mann und stellten das Diebesgut in der Jackentasche sicher. Neben den entwendeten Lebensmitteln, konnten die Beamten ein Pfefferspray auffinden und ebenfalls sicherstellen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den 33-Jährigen wegen des Diebstahls mit Waffen ein. Der Mann wurde nach der Sachverhaltsklärung vor Ort auf freiem Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell