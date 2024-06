POL-PIAZ: Betrunkener LKW Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Alzey (ots) - Am heutigen Mittwoch wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Albiger Straße in Alzey leicht verletzt. Ein 50 Jahre alter Pkw Fahrer wollte hier um kurz nach 10 Uhr nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah er allerdings den Fahrradfahrer welcher ihm entgegen kam. Der 29-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt, zum Glück vermutlich nur leicht. Er wurde ...

mehr