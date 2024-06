POL-PIAZ: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Alzey (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in der Pfalzgrafenstraße in Alzey zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Postzusteller. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr, als der Fahrer des Pkw an einem am Straßenrand haltenden Postauto vorbeifahren wollte. Genau in diesem Moment ...

mehr