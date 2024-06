Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Warnung vor Trickbetrügern

VG Wörrstadt/Wöllstein (ots)

Am vergangenen Wochenende war ein Trickbetrüger in den Verbandsgemeinden Wörrstadt und Wöllstein unterwegs. Der Polizei sind bislang insgesamt drei Fälle aus den Gemeinden Gau-Bickelheim, Wöllstein und Wallertheim bekannt geworden. Eine männliche Person klingelte dort bei Senioren und gab sich als Mitarbeiter der Pflegeversicherung aus der offene Geldforderungen eintreiben würde. Bei Barzahlung würde die sonst fällige Mahngebühr entfallen. In einem Fall wurden dem Mann leider tatsächlich 1600,- EUR Bargeld übergeben. Er wird als 30 - 40 Jahre alt beschrieben, war schlank und hatte helle Haare. Außerdem trug er in allen Fällen einen Mundschutz.

Die Polizei warnt:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Fordern Sie einen Dienstausweis und überprüfen Sie die Angaben bei der entsprechenden Institution. - Bezahlen Sie keine Geldbeträge für angebliche/Ihnen nicht bekannte Rechnungen an der Haustür. - Melden Sie verdächtige Vorfälle umgehend bei der Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder selbst Opfer eines Betruges geworden sind werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wörrstadt oder der Polizeiinspektion in Alzey zu melden.

