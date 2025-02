Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vandalismus auf jüdischem Friedhof ++ ++ Brand in Einfamilienhaus ++

Rotenburg (ots)

++ Vandalismus auf jüdischem Friedhof ++

Zeven. Am Samstagmittag, den 01.02.2025, bemerkte eine aufmerksame Spaziergängerin auf dem jüdischen Friedhof im Wald "Kleine Ahe" Beschädigungen an der Friedhofsumzäunung. Außerdem hatten Unbekannte Blumen aus einem Gedenkkranz gerissen, der anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auf dem Friedhof abgelegt wurde. Auf dem Friedhof wurden mehrere Aufkleber mit der Aufschrift "Du hast eine Stimme, lass sie raus." aufgefunden. Eine Verbindung mit der Tat kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Zevener Beamten unter der Telefonnummer 04281-95920 entgegen.

++ Brand in Einfamilienhaus ++

Rotenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag, den 01.01.2025 gegen 13:30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Durch die Bewohner des Hauses konnte die offenen Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wohlsdorf, Bartelsdorf und Rotenburg überprüfte den Brandort und führte Nachlöscharbeiten durch. Aktuell ist das Wohnhaus unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

