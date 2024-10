Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Fahrzeugführern

Nierstein (ots)

Am 29.10.2024 gegen 14:19 Uhr kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Fahrzeugführern in Nierstein im Einmündungsbereich der B9/Mainzer Straße/Rheinstraße. Der Grund für diese körperliche Auseinandersetzung sind nach aktuellem Ermittlungsstand vorangegangen gegenseitige Provokationen durch auffällige Fahrmanöver. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme meldet sich ein unabhängiger Zeuge bei der PI Oppenheim und gibt an, dass ihm einer der Beteiligten bereits am Autobahnkreuz Mainz-Süd auf der A60 aufgefallen sei. Der Beteiligte sei ihm aufgrund seiner auffälligen und nicht angepassten Fahrweise aufgefallen. Bei den Fahrzeugen der beteiligten Personen handelt es sich zum einen um einen weißen Opel Meriva und zum anderen um einen weißen Tesla Motors Model 3. Zeugen, denen die Fahrzeuge und deren Fahrweise bereits zuvor auf der A60, am Autobahnkreuz Mainz-Süd oder auf der B9 aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Oppenheim zu melden. Aufgrund des Sachverhaltes wurde bisher aufgrund der körperlichen Auseinandersetzung hinsichtlich einer Körperverletzung und einer Bedrohung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

