POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus - 46-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende ist es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet gekommen. Am Samstag, 26. Oktober, haben sich Unbekannte zwischen 0.30 und 10.30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Steinfelder Straße in Geistenbeck verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Armbanduhren. Ebenfalls am Samstag, zwischen 12.45 und 14 Uhr, entwendeten Unbekannte unter anderem ein ...

