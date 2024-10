Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende ist es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet gekommen.

Am Samstag, 26. Oktober, haben sich Unbekannte zwischen 0.30 und 10.30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Steinfelder Straße in Geistenbeck verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Armbanduhren.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 12.45 und 14 Uhr, entwendeten Unbekannte unter anderem ein elektronisches Gerät sowie Medikamente aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hohlstraße im Stadtteil Schrievers.

Gegen 19.45 Uhr kam es am Samstag, 26. Oktober, zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Schlossstraße in Bonnenbroich-Geneicken. Trotz eines akustisch ausgelösten Alarms betraten die Tatverdächtigen die Wohnung und entwendeten mehrere hochpreisige Armbanduhren.

Am Sonntag, 27. Oktober, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Knoor in Rheindahlen. Sie entwendeten Bargeld.

Die Polizei Mönchengladbach bittet in allen Fällen Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

