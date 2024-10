Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Linienbus mit Personenschaden

Oppenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leichten Personenschaden kam es am Mittwoch den 23.10.2024 um 14:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Oppenheim in der Höhe der Hasenbrunnengasse. Ein 79-jähriger Fahrer eines Pedelec befuhr vor einem Linienbus, der von einem 32-jährigen geführt wurde, die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Hafenstraße kommend in Richtung Dienheim. In Höhe der Hasenbrunnengasse habe der Pedelec Fahrer Handzeichen gegeben um nach links in die Hasenbrunnengasse abzubiegen. Dies wurde von dem Linienbusfahrer, der zum Überholen ansetzen wollte, so nicht wahrgenommen. Als der 79-jährige sich umdrehte und den Linienbus auf sich zukommen sah, geriet er ins Schlingern und kam zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Pedelec kam es glücklicherweise jedoch nicht. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Busfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Dies bestätigte auch ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest, der eine Konzentration von 0,75 Promille anzeigte. Daraufhin wurde dem Busfahrer, der nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen muss, eine Blutprobe entnommen. Für die Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße für ca. 30 Minuten in diesem Bereich vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell