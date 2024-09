Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Leck in Gasleitung

Oppenheim (ots)

Am Montag, den 02.09.2024, gegen 15:45 Uhr, kam es in der Carl-Zuckmayer-Str. in Nackenheim durch Baggerarbeiten zu einem Leck in einer Gasleitung. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bodenheim wird vor Ort für ca. 1 Stunde ein Sperrbereich von 50 Metern um die Carl-Zuckmayer-Straße festgelegt. Unter Atemschutz werden die betroffenen Häuser durch die Kräfte der Feuerwehr evakuiert. Durch die Polizei wird die Carl-Zuckmayer-Straße, sowie ein Teil der Mainzer Straße aus Richtung Bodenheim und die Wormser Straße aus Richtung Nierstein voll gesperrt. Durch Mitarbeiter des EWR wird gg. 16:05 Uhr die betroffene Gasleitung durch Mitarbeiter des EWR abgestellt. Die Anwohner können gg. 16:45 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen, nachdem die Sperrungen aufgehoben wurden.

