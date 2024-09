Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Oppenheim und Guntersblum

Oppenheim (ots)

Die 73-jährige Fahrzeugführerin aus Nierstein befährt am Morgen des 26.09.2024 mit ihrem Pkw die B9 aus Richtung Mainz in Richtung Worms. Zeitgleich befährt der 52-jährige Gimbsheimer mit seinem Pkw und der 43-jährige Audi-Fahrer aus Eich in dieser Rheinfolge die entgegen gesetzte Fahrtrichtung.

Als die Niersteinerin aufgrund eines vor ihr fahrenden Lkw zum Überholen ausschert, erkennt der Gimbsheimer Verkehrsteilnehmer sowie weitere Unfallzeugen frühzeitig, dass der Überholvorgang der 73-Jährigen von der Strecke her nicht ausreicht, so dass der "Gimbsheimer" vorzeitig sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremst, um der Überholenden genug Raum zu schaffen. Der Audi-Fahrer übersieht den zwischenzeitlich stehenden Gimbsheimer, weicht diesem in den Gegenverkehr aus und kollidiert mit der im Überholvorgang befindlichen Niersteinerin. Beide Fahrzeuge touchieren sich in mitten der Fahrbahn und prallen wenige Meter später gegen die jeweilige Leitplanke. Es entsteht an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die Verkehrsunfallbeteiligten kommen augenscheinlich unverletzt in das Klinikum Worms. Beide Fahrzeuge werden durch den ADAC abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme muss die B9 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell