LPI-SHL: Hakenkreuzschmiererei

Masserberg - OT Schnett (ots) - Am 16.11.2024 um 17:45 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Vehrkehrsunfall in der Gemeinde Masserberg. Ein Fahhradfahrer befuhr die Schnetter Straße von der Ortslage Schnett kommend in Fahrtrichtung Heubach. Der 57 jährige Fahrradfahrer stürzte und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte und Polizei wurden umgehend alarmiert und verlegten zum Unfallort. In der ...

mehr