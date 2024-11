Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verunfallter Fahrradfahrer

Masserberg - OT Schnett (ots)

Am 16.11.2024 um 17:45 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Vehrkehrsunfall in der Gemeinde Masserberg. Ein Fahhradfahrer befuhr die Schnetter Straße von der Ortslage Schnett kommend in Fahrtrichtung Heubach. Der 57 jährige Fahrradfahrer stürzte und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte und Polizei wurden umgehend alarmiert und verlegten zum Unfallort. In der Folge wurde der Fahrradfahrer aufgrund seiner Verletzungen umgehend ins Klinikum Suhl verbracht. Im Klinikum stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch wahr. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt. Die Promillegrenze für das Führen eines Fahrrads ohne Ausfallerscheinungen im öffentlichen Verkehrsraum beträgt 1,6 Promille. Zum aktuellen Stand gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Unfallbeteiligten. Das Ergebnis der Blutentnahme, sowie die Befragung des Fahrradfahrers sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Hildburghausen.

