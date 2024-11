LPI-SHL: Nach Aufprall gedreht

Breitungen (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen Autofahrer in Breitungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,04 Promille. Auch die wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung zeigte noch immer einen Wert von 0,94 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr