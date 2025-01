Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Trickdiebstahl in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 6. Januar 2025, gegen 12 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin in der Krachtstraße in Gelsenkirchen-Bismarck. Eine 80 Jahre alte Gelsenkirchenerin hatte gegen 11.50 Uhr einen bisher unbekannten Tatverdächtigen in ihre Wohnung gelassen, nachdem dieser vorgegeben hatte, für eine Behinderteneinrichtung Spenden zu sammeln und nun dringend auf Toilette zu müssen. Die 80-Jährige ließ den Mann in ihrer Wohnung kurz unbeaufsichtigt. Kurz darauf entdeckte sie ihn in ihrem Schlafzimmer vor einer Kommode. Der Tatverdächtige konnte nach aktuellem Stand der Ermittlungen einige Schmuckstücke entwenden und versuchte im Anschluss die Wohnung zu verlassen. Eine Nachbarin, eine 45 Jahre alte Gelsenkirchenerin, wurde auf das Geschehen aufmerksam und eilte im Hausflur der Seniorin zu Hilfe. Gemeinsam versuchte man, den Mann festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und das Mehrfamilienhaus verlassen. Er stieg in einen schwarzen VW Kombi mit vermutlich Hagener Kennzeichen und entfernte sich von der Örtlichkeit. Bei dem Fluchtversuch verletzte sich die 45-Jährige leicht. Die Ermittlungen dauern an.

Der Mann kann beschrieben werden: Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und ein rundes Gesicht mit lichtem schwarzem Haar. Während der Tatausübung war er bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gelsenkirchen über das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 entgegen.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt: Gewähren Sie keinen unbekannten Personen Zutritt in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand. Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie oder Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

