POL-GE: Unfall in Bismarck - Auto auf dem Dach

Gelsenkirchen (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray am Sonntag, 5. Januar 2025, in Rotthausen sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen sowie weiteren Hinweisen zu den vier Tatverdächtigen. Ein 35-jähriger Gelsenkirchener saß gegen 19 Uhr in seinem geparkten Fahrzeug an der Memeler Straße, als vier Unbekannte an sein Auto herantraten, ihn unter einem Vorwand in ein Gespräch ...

