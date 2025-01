Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diensthund stellt Einbrecher in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Für zwei Einbrecher endete ein Einbruchsversuch am Wochenende äußerst schmerzhaft. Am frühen Samstagmorgen, 4. Januar 2025, meldete ein Zeuge gegen 1.10 Uhr der Polizei mehrere unbekannte Personen auf einem Firmengelände in Erle. Die eintreffenden Einsatzkräfte umstellten umgehend das Firmengelände an der Ulrichstraße. Als die Unbekannten die Polizei erblickten, flüchteten sie.

Diensthund "Koba" konnte zwei Tatverdächtige in einem angrenzenden Garten ausfindig machen. Einer von ihnen hatte sich in einem Busch versteckt. Bei seinem anschließenden Fluchtversuch wurde der Mann von "Koba" gebissen, konnte sich aber zunächst wieder losreißen. Kurz darauf wurde er von weiteren Einsatzkräften gestellt.

Danach spürte der Diensthund einen weiteren Tatverdächtigen auf. Auch er wurde von den Einsatzkräften wiederholt dazu aufgefordert, aus seinem Versteck hervorzutreten und seine Hände zu zeigen. Stattdessen trat der Mann nach Diensthund "Koba", der daraufhin eingesetzt wurde und den Unbekannten biss. Der Tatverdächtige kam aber weiterhin nicht aus seinem Versteck. Erst als ein Beamter einen anderen Weg zum Versteck des Mannes fand, konnten ihm Handschellen angelegt werden und der Diensthund ließ von ihm ab.

Die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 39 und 36 Jahren, die ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland sind, wurden vorläufig festgenommen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung der Bisswunden in ein Krankenhaus gebracht. "Koba" blieb unverletzt.

Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Tatverdächtiger dauern an.

