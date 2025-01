Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand in der Polizeiwache Süd

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04.20 Uhr, führte die Polizei auf der Kesselstraße in Bulmke-Hüllen eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde ein 44-jähriger Herner in einem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Herner zum Einen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zum Anderen unter Alkoholeinfluss und dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde der Polizeiwache Süd zugeführt. Bereits auf dem Weg zur Polizeiwache äußerte der Mann, dass er den polizeilichen Maßnahmen nicht Folge leisten wird. In der Polizeiwache sperrte er sich gegen die Entnahme der Blutproben (Alkohol und Betäubungsmittel), so dass er durch mehrere Beamten zu Boden gebracht und dort fixiert werden musste. Dabei versuchte er einem Beamten in das Bein zu beißen. Auf dem Boden liegend konnte der Vertragsarzt der Polizei die Blutproben entnehmen. Der Mann wurde im Anschluss von der Polizeiwache Süd entlassen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Bei der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell