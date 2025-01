Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht nach Raub auf Tankstelle in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem schweren Raub in Buer Zeugen sowie weitere Hinweise zur Tat von Donnerstag, 2. Januar 2025. Ein bislang Unbekannter betrat gegen 18.15 Uhr eine Tankstelle an der Horster Straße in Höhe der Vinckestraße und bedrohte den 39-jährigen Tankwart mit einer Schusswaffe. Der Räuber forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte der Tankstelle kam dieser Forderung nach. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige fußläufig in Richtung Vinckestraße.

Der unbekannte Räuber war circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug während der Tat eine dunkelblaue Jeanshose und eine schwarze Jacke. Über sein Gesicht war eine schwarze Wollmütze gezogen, die nur die Augen zeigte. Zudem trug er schwarze Handschuhe sowie schwarze Schuhe mit gelben Akzenten und einer orangenen Schuhsohle.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 beim zuständigen Kriminalkommissariat sowie unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache entgegen.

