Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand eines Mehrfamilienhauses in Rotthausen - Mehrere Personen verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Wohngebäude in Rotthausen am Donnerstagabend, 2. Januar 2025, in Brand (die Feuerwehr Gelsenkirchen berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5941867). Die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei wurden gegen 21 Uhr über den Brand informiert und entsandten umgehend Einsatzkräfte zur Achternbergstraße. Bei deren Eintreffen standen Teile des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses bereits in Flammen. Die Polizei sperrte die umliegenden Straßen und die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Bedingt durch die Folgen des Brandes wurden mehrere Minderjährige und Erwachsene leicht verletzt. Zwei weitere erwachsene Personen wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht aktuell bei keiner der verletzten Personen. Weiterhin wurde das Wohngebäude durch den Brand und die Löscharbeiten derart beschädigt, dass es zur Abwehr weiterer Gefahren abgerissen werden muss. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

