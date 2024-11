Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Frankenblick/ Effelder (ots)

Am Montag, dem 28.10.2024, kam es auf einem Parkplatz in Effelder zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Zwischen 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr parkte ein Mann seinen Trabant mit "NH"-Kreiskennung vor der Kindertagesstätte in der Schlossgasse. In dem kurzen Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den hinteren Kotflügel der Fahrerseite und hinterließ eine Delle. Es wurde eine Spurensuche und -sicherung durchgeführt- durch aufgefundene Farbanhaftungen könnte ein dunkles Fahrzeug unfallverursachend gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummern 0279894.

