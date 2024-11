Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Tegau (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 03.15 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass seit ca. 30 Minuten ein Moped in Tegau umher fährt und die nächtliche Ruhe stört. Durch die eingesetzten Beamten konnte der benannte "Ruhestörer" festgestellt und kontrolliert werden. Der später mit dem 18-Jährigen gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. An dem Kleinkraftrad wurden weiterhin noch technische Veränderungen festgestellt, sodass in dem Zusammenhang auch noch mehrere Straftatbestände geprüft werden.

