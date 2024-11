Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Frankenblick (ots)

Durch Beamte der PI Sonneberg wurden am gestrigen Tag und heute Morgen mehrere Verkehrskontrollen in der Ortslage Frankenblick durchgeführt. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit verlief bei drei Verkehrsteilnehmern der Atemalkoholtest positiv. Am Donnerstag, gegen 00.40 Uhr, wurde der 36-jährige Fahrer eines PKW in Frankenblick in der Sonnebergerstraße kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

Am heutigen Morgen, gegen 01.40 Uhr, wurde der 23-jährige Fahrer eines PKW in der Weingasse angehalten und kontrolliert. Bei ihm lag der angezeigte Wert bei mehr als 1,5 Promille. In beiden Fällen erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Donnerstag, gegen 02.55 Uhr, erfolgte die Kontrolle eines 41-jährigen Kraftfahrzeugführers. Bei ihm ergab der durchgeführte gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell