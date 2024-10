Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Radfahrer nach Verkehrsunfällen

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am Dienstag ereigneten sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Fahrradfahrerinnen. Gegen 12.00 Uhr, beabsichtigte die 52-jährige Fahrerin eines PKW in Bad Blankenburg in der Friedrich-Ebert-Straße rückwärts von einem Parkplatz herauszufahren. Hier übersah sie die sich dahinter auf dem Fußweg befindliche 88-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die 88-Jährige kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.00 Uhr überquerte die 26-jährige Radfahrerin in Rudolstadt die B 85/88 in Höhe Bahnhof. Hier übersah sie die 48-jährige Fahrerin eines PKW und stieß mit dieser zusammen. Die 26-jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

