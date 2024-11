LPI-SLF: Flüchtiger Mopedfahrer gestellt

Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 14.10 Uhr, befuhr die 46-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Grabaer Straße und beabsichtigte nach links in die Straße Am Watzenbach abzubiegen. Dies beachtete der hinter ihr fahrende 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades zu spät und kollidierte während des Abbiegevorgangs mit dem PKW. Hierbei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: ...

mehr