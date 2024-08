Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verwandten mit Messer angegriffen

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 30-Jährigen, der im Verdacht steht, am Dienstagabend einen 36 Jahre alten Angehörigen mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.

Der Beschuldigte war am späten Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, zur Wohnanschrift des späteren Opfers in Kirchheim gekommen, wo es in der Folge im Eingangsbereich zu verbalen Streitigkeiten kam. In deren Verlauf soll der 30- Jährige dem 36-Jährigen mit einem Messer eine blutende Verletzung zugefügt und diesen mit dem Tode bedroht haben. Außerdem soll der alkoholisierte und mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Tatverdächtige eine Scheibe an der Haustüre eingeschlagen haben, bevor er sich entfernte. Er konnte kurz darauf von alarmierten Beamten des Polizeireviers Kirchheim noch in Tatortnähe angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Der 36-Jährige wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Behandlung noch in der gleichen Nacht wieder verlassen konnte.

Der 30-Jährige, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell