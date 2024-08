Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Einbruch; Durch Schockanruf betrogen; Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung an Holzhütte

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 19 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Harthäuser Straße erlitten. Die VW-Lenkerin war gegen acht Uhr mit ihrem Polo auf der K1223 von Harthausen in Richtung Grötzingen unterwegs. Nach jetzigem Kenntnisstand geriet der Pkw infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand. Die 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Mössingen (TÜ): In Imbiss eingebrochen

In einen Imbiss in der Bahnhofstraße ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. Zwischen 0.45 Uhr und zehn Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Ladens. Daraus entwendete er ein Laptop, ein Tablet sowie Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Durch Schockanruf betrogen (Warnhinweis und Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Mit der bekannten Masche, eine Angehörige habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und deshalb sei zur Abwendung einer Inhaftierung die Hinterlegung einer Kaution erforderlich, setzten die Kriminellen ihr Opfer derart unter Druck, dass sie einem der Täter gegen 13.40 Uhr in der Lange Gasse vor Gebäude Nr. 22 einen fünfstelligen Betrag übergab. Als dieser eine weitere, beträchtliche Summe forderte und die Frau in einer Bankfiliale in der Innenstadt weiteres Geld abheben wollte, klärten die Bankangestellten die 74-Jährige über die Betrugsmasche auf und verhinderten Schlimmeres. Der Abholer des Geldes war etwa 25 Jahre alt, schlank/sportlich, 175 groß, hatte einen bräunlichen Teint und trug eine dunkelblaue Hose sowie ein helleres Hemd. Die Frau war mit zwei Hunden unterwegs und könnte bei der Geldübergabe Zeugen aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07071/972-1400 entgegen.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser und anderen Betrugsmaschen und rät:

- Übergeben Sie nie Geld an einen Fremden, ganz egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt. - Nie wird die Polizei oder ein Beschäftigter einer anderen Behörde die Übergabe von Geld oder Wertsachen fordern - und schon gar nicht unter fadenscheinigen Gründen eine Übergabe an einem willkürlichen Ort verlangen. - Fragen Sie auch genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. - Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an (z.B. "Bist Du es, Michael?"), den er nur bestätigen muss und mit dem er dann weiter Ihr Vertrauen erschleichen kann. - Überprüfen Sie in jedem Fall die Angaben mit Hilfe einer Vertrauensperson. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen. - Wählen Sie nicht die Rückruftaste - sonst landen Sie wieder bei den Betrügern. - Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie den Vorfall unverzüglich der Polizei. (ak)

Balingen (ZAK): Holzhütte in Brand gesetzt? (Zeugenaufruf) Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.08.2024/12 Uhr

Nach dem Brand einer Holzhütte am Samstag (24.08.2024) am Waldrand von Streichen ermittelt zwischenzeitlich das Kriminalkommissariat Balingen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie berichtet, war es am vergangenen Samstag, gegen 15.30 Uhr, zum Brand der etwa 30 Quadratmeter großen Hütte in der Verlängerung der Straße Rauhenwiesen gekommen, bei dem das Gebäude vollständig ausbrannte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Ein Ausbreiten der Flammen auf umstehende Bäume konnten nur durch den raschen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die bisherigen Ermittlungen zur Brandursache deuten darauf hin, dass das Feuer mutwillig gelegt worden sein könnte, weshalb die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht, denen am Samstagmittag im dortigen Bereich zur genannten Uhrzeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Kriminalkommissariat Balingen, Telefon 07433/264-0. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell