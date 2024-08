Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit zum Teil Schwerverletzten, Einbrüche, Nachtrag zum Sexualdelikt Freibad Nürtingen

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Gönninger Straße ist zwischen Sonntag, elf Uhr, und Montag, 15 Uhr, eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Neben Bargeld wurde auch Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Grafenberg (RT): Vorfahrt missachtet

Eine Vorfahrtsmissachtung ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Kleinbettlinger Straße ereignet hat. Ein 57-Jähriger bog gegen 6.50 Uhr mit seinem Seat Leon von der Kelternstraße auf die Kleinbettlinger Straße ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Smart Fortwo eines 23-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Seat wurde hierbei noch gegen eine Gartenmauer abgewiesen, die ebenfalls beschädigt wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. (md)

Bad Urach (RT): In Gaststätte eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Gaststätte in der Straße Altstadt ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Gegen 3.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den Tätern um zwei junge Männer handeln. Sie waren dunkel gekleidet. Einer der beiden trug eine rote Jacke. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Urach unter Telefon 07125/946870 entgegen. Dieser hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Wannweil (RT): Unfall mit gestürztem Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Wannweil erlitten. Ein 67-Jähriger war mit einem Hyundai gegen 12.15 Uhr auf der Friedrich-List-Straße unterwegs. An der Einmündung Jettenburger Straße übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 63 Jahre alten Radfahrer. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Radler einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Hierbei fiel er jedoch von seinem Pedelec und verletzte sich beim Sturz auf den Asphalt. Der Verletzte konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. An seinem Rad war ein Schaden in Höhe von über 1.000 Euro entstanden. (ms)

Reutlingen (RT): Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Gustav-Wagner-Straße geführt. Eine 47-Jährige wollte gegen zehn Uhr mit ihrem Toyota Aygo rückwärts aus einer Parklücke in die Gustav-Wagner-Straße ausparken. Dabei übersah sie jedoch eine 33 Jahre alte Fußgängerin die gerade am Auto vorbei lief und touchierte die Frau. Diese stürzte dabei so unglücklich, dass sie gegen den mitgeführten Kinderwagen stieß, sodass dieser umstürzte und das ein Jahre alte Kleinkind aus dem Wagen fiel. Während die Mutter unverletzt blieb, wurde das kleine Mädchen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind nachfolgend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Bempflingen (ES): Nicht weit genug rechts gefahren

Ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot dürfte derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend auf der K1249 zwischen Kleinbettlingen und Grafenberg ereignet hat. Ein 18-Jähriger war kurz vor 20 Uhr auf seiner KTM 625 auf der schmalen Kreisstraße, die ohne Mittelmarkierung von Kleinbettlingen in Richtung Grafenberg führt, unterwegs. Im Scheitel der engen Rechtskurve nach dem Ortsende von Kleinbettlingen kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 25-Jährigen. Dabei erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen, sodass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Fahrer des VW und seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und erlitten einen Schock. Beide wollten nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen und lehnten eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden von jeweils rund 6.000 Euro entstanden ist, mussten in der Folge abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Motorrad aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet und ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Rettungsdienst war mit sieben Sanitätern, einem Rettungswagen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Kreisstraße musste bis kurz nach Mitternacht komplett gesperrt werden. (cw)

Nürtingen (ES): Nach Sexualstraftat im Freibad: Weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.08.2024/16.34 Uhr

Nach der sexuellen Belästigung einer Jugendlichen im Nürtinger Freibad sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen im Nachgang noch Zeugen des Vorfalls und mögliche weitere Geschädigte. Wie bereits berichtet sollen drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren am Samstagnachmittag (24.08.2024), gegen 15 Uhr, in einem Wasserbecken eine Jugendliche umkreist haben. Zwei der Männer sollen die 15-Jährige anschließend unsittlich berührt haben. Ein 19-jähriger Bulgare befindet sich aufgrund dessen seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Nachdem zwischenzeitlich eine weitere Jugendliche mitgeteilt hat, dass sie auf ähnliche Art und Weise angegangen worden sei, schließt die Polizei weitere Straftaten des Trios nicht aus. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/3990-0 zu melden. (ak)

Esslingen (ES): Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der L 1150 zwischen Oberesslingen und Oberhof am Dienstagnachmittag verletzt worden. Eine 84-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit einem Ford Fusion auf der Schorndorfer Straße unterwegs, als sie wegen auf der Straße landender Tauben abbremste. Ein nachfolgender, 26 Jahre alter Seat-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Pkw der Seniorin auf. Ein dahinter fahrender 66-jähriger Lenker eines Fiat 500 konnte zunächst anhalten. Einer ihm folgenden, 57 Jahre alten Fahrerin eines Opel Meriva reichte es nicht mehr abzubremsen und sie schob den Kleinwagen auf den Seat Leon. Durch den Unfall zogen sich die Opelfahrerin und der Seat-Lenker leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 66 Jahre alte Fiat-Lenker zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen transportiert. Der Opel und der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die L 1150 bis 16.40 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Geislingen (ZAK): Mann bei Unfall auf Gartengrundstück schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Senior bei einem tragischen Unfall auf einem Gartengrundstück im Gewann Blaikental bei Geislingen am Dienstagnachmittag zugezogen. Der ältere Mann hatte seinen Pkw kurz vor 16 Uhr auf einer abfallenden Streuobstwiese abgestellt und das Automatikfahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert. Dadurch rollte das Auto los, prallte gegen einen Baum und blieb letztendlich in hohem Gestrüpp stecken. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach, hatte der Fahrer eventuell noch versucht, seinen Pkw zu stoppen und war hierbei gestürzt. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein Fahrzeug wurde mit einem Abschleppwagen geborgen. (ms)

Balingen (ZAK): Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Eine Fußgängerin ist beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Dienstagnachmittag bei Balingen verletzt worden. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem E-Bike kurz nach 15.30 Uhr den parallel zur Eyach verlaufenden Fuß- und Radweg vom Stadion herkommend. In der Unterführung unterhalb der L 415 kamen dem Radler zwei Fußgängerinnen entgegen. Die beiden Frauen wichen beim Erkennen des Radfahrers nach links und rechts aus. Unglücklicherweise wich der Mann ebenfalls nach links aus und stieß mit einer 76 Jahre alten Frau zusammen. Durch den Zusammenstoß fielen beide auf die angrenzende Wiese. Die Seniorin musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der 36-Jährige war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell