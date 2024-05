LPI-SHL: Versicherung abgelaufen

Bad Salzungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochnachmittag einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Dabei stellten sie fest, dass das Gefährt nicht versichert war. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz war die Folge und weiterfahren durfte er natürlich auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

