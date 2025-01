Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall an Neujahr in Bismarck - Beteiligter und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Neujahrsabend, 1. Januar 2025, in Bismarck sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen des Unfalls sowie nach der beteiligten Fußgängerin oder dem beteiligten Fußgänger.

Ein 19-jähriger Gelsenkirchener fuhr nach eigenen Angaben gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto auf der Bismarckstraße in Richtung Süden. Zwischen den Einmündungen zur Ottostraße und zur Franziskusstraße sei eine Fußgängerin oder ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, um die Straße zu überqueren. Um eine Kollision zwischen Auto und der querenden Person zu verhindern, wich der 19-Jährige aus und fuhr in ein geparktes Fahrzeug. Dieses wiederrum wurde in ein zweites geparktes Auto geschoben. Nach Angaben des Autofahrers entfernte sich die Fußgängerin oder der Fußgänger danach von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet die beteiligte Fußgängerin oder den beteiligten Fußgänger, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen, die den Unfall oder die Situation direkt danach beobachtet haben, bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6241 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

