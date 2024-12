LPI-SHL: Mann geschlagen - Täter gesucht

Geisa (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagmorgen gegen 08 Uhr auf der B 278 zwischen Geisa und Buttlar. Der Fahrer eines Lkw Mercedes fuhr hier in Richtung Buttlar, als ihm in einer Rechtskurve ein Kleintransporter entgegenkam. Dieser fuhr zu weit links, sodass die Außenspiegel kollidierten. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden am Spiegel beläuft ...

