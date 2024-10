POL-OG: Bischweier - Alkoholfahrt/ Zeugenaufruf

Gaggenau (ots) - Am Freitag wurde im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:15 Uhr ein Firmenfahrzeug in der Scheffelstraße in Gaggenau entwendet. Der Fahrer hatte das Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen an seiner Wohnanschrift abgestellt und die Polizei verständigt, nachdem er den Diebstahl bemerkte. Dem Bestohlenen war es aufgrund der technischen Ausstattung des Volvo Geländewagens möglich, diesen mehrfach zu orten. Durch ...

mehr