Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In psychischem Ausnahmenzustand Polizistinnen und Polizisten verletzt

Bühl (ots)

Nur mit größter Kraftanstrengung ist es in der Nacht auf Samstag mehreren Streifenbesatzungen gelungen, einen randalierenden Jugendlichen zu überwältigen und ihn später in eine Klinik zu bringen. Vier Polizistinnen und Polizisten trugen hierbei Verletzungen davon, einer davon musste seinen Dienst gar vorzeitig beenden. Auch der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Jugendliche blieb nicht unversehrt und erlitt leichte Verletzungen. Ausgangslage war der Notruf eines Vaters, dass sein Sohn völlig durchdrehe und nicht mehr zu beruhigen sei. In einer in der Südoststadt gelegene Wohnung kam es kurz nach Mitternacht schließlich zu tumultartigen Szenen, im Zuge derer es dem psychisch Auffälligen gelang, einem Beamten dessen Einsatzstock aus dem Holster zu entreißen und auf ihn einzuschlagen. Trotz heftiger Gegenwehr konnte der junge Mann mit vereinten Kräften fixiert und ihm die Handschließen angelegt werden. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/wo

